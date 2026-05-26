«Настя, помоги мне»: последние слова студентки, погибшей при теракте ВСУ в ЛНР

Погибшая в результате теракта ВСУ в ЛНР студентка просила о помощи свою сестру

Студентка, погибшая в результате атаки на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета в ЛНР, писала об ударах дронами по зданию. Двоюродная сестра девушки показала 5-tv.ru последние слова погибшей.

По словам родственницы погибшей Даши Сердюк, во время трагедии она весь вечер была с ней на связи. Девушка рассказывала о начале ударов, а позже спряталась в коридоре общежития колледжа с другими студентами. Атаки шли волнами, несколько раз.

После одного из ударов телефон студентки выпал из рук, и она уже не выходила на связь. Минутой ранее она лишь успела отправить видео со словами о том, что дроны били по зданию.

«В 01:04 ее последнее сообщение, где она пишет: „Настя, меня кидало“. А потом четыре видеосообщения, где она мне просто говорит: „Настя, меня убило, Настя, помоги мне“. В 01:05 она уже не отвечала», — со слезами на глазах рассказала двоюродная сестра погибшей.

По словам родственников, Даша незадолго до трагедии была в Санкт-Петербурге, но поспешила в Старобельск, чтобы сдать экзамены и пройти практику.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа в ЛНР с помощью беспилотников, в результате чего погиб 21 человек и более 60 получили ранения. Среди пострадавших — более 80 подростков.

Президент России Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом, так как в здании не было военной инфраструктуры. Несмотря на угрозу повторных атак, сотрудники МЧС продолжали разбирать завалы, спасая студентов.

В память о жертвах 24 и 25 мая объявлены днями траура в ЛНР, а местные жители создали стихийный мемориал, принося к нему цветы и игрушки.

