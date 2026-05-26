«Я все равно девочка»: актриса Екатерина Волкова устала быть сильной

Актриса Екатерина Волкова решила быть внимательнее к себе после удаления опухоли

Актриса театра и кино Екатерина Волкова, наиболее известная по телесериалу «Воронины», призналась, что не всегда справляется со стрессом, хоть старается быть сильной. Порой проблемы наваливаются буквально одна на другую, и оказывается, что никто не способен взять на крыло и унести подальше от тяжких испытаний. Все приходится делать самой, и это выматывает. Откровением артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

«Конечно, упадок сил бывает, мы же не роботы, мы все живые люди. Когда ты живешь, и у тебя вроде бы все гладко, хорошо, и тут раз — увольнение, и ты не знаешь, что будет дальше… Ну, я же все равно девочка. Я хоть и стараюсь быть сильной, я все могу, но нет, конечно, нервы сдают. Я и плакала, и смеялась, думала, так и должно быть. Ну, вот как оно должно быть, оно так и произошло», — сказала Волкова.

В апреле 44-летняя актриса публично заявила, что ее уволили из Театра комедии по абсурдной причине — назвали «старой». Начальство указало на несоответствие возраста героинь спектаклей возрасту артистки, кроме того, она отказывалась работать в постановках, которые ей не нравились. Но уже в мае Волкову приняли в Московский академический театр сатиры.

Вскоре после этого звезда вышла на связь с поклонниками из больничной палаты и сообщила, что перенесла операцию по удалению опухоли. Она не стала раскрывать детали, но отметила, что недуг развивался бессимптомно, а также призвала всех раз в год посещать гинеколога, проводить ультразвуковую диагностику (УЗИ) молочных желез и органов малого таза, сдавать базовые анализы. И еще раз подчеркнула в беседе с 5-tv.ru, как важно себя беречь.

«Абсолютно всем — и мальчикам, и девочкам — ходить к врачам по расписанию! Проходите чекапы! А нам-то уже за 40, тут как ни крути. Не было времени, вот честно, не было на себя времени. А сейчас я поняла: кроме меня любимой у себя, к сожалению, никого нет. И никто не позаботится об этом, пока сама не придешь. Спасибо врачам, которые все вовремя поймали, и все хорошо», — заключила актриса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Екатерина Волкова пожаловалась, что в современной киноиндустрии популярность стала дороже таланта, и артистов вытесняют блогеры.

