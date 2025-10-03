Женщина задушила свою дочь и 20 лет хранила ее тело в холодильнике в Японии

Полиция префектуры Ибараки в Японии задержала 75-летнюю Кейко Мори после того, как в ее доме в городе Ами было найдено тело дочери, спрятанное в морозильной камере. Об этом сообщает Tokyo Reporter со ссылкой на телеканал NHK.

По версии следствия, женщина положила тело старшей дочери Макико в большой морозильник на кухне и хранила его там около 20 лет. На допросе Мори призналась, что «хранила свое тело в морозильной камере».

Экспертиза показала, что смерть наступила от удушья в результате сильного давления на шею. На голове также обнаружены следы ударов тупым предметом. Следователи полагают, что преступление произошло в доме семьи примерно два десятилетия назад, когда Макико было около 30 лет.

В тот период в доме проживали муж Мори, который умер в сентябре этого года, а также свекровь, скончавшаяся несколькими годами ранее. При этом Макико жила отдельно. Полиция продолжает расследование и рассматривает версию, что убийство было тщательно скрыто для того, чтобы тело не обнаружили.

