Способ разобраться с настоящим: что россияне думают о будущем

Для россиян будущее — это способ разобраться с настоящим. Соответствующее исследование представила Национальная Медиа Группа (НМГ) совместно с ЦСП «Платформа».

Подобная работа проводится во второй раз. Если в прошлом году фиксировались общественные стереотипы, страхи и надежды, то новая работа, получила название «Эскизы будущего — 2».

Думают о будущем прежде всего для того, чтобы действовать сейчас, 35% респондентов. Образ грядущего задает ориентиры, помогает расставлять приоритеты и определяет, на какие шаги готов человек.

При этом образы будущего не возникают сами по себе — их формируют государства, корпорации, креативные индустрии и сообщества. Такие картины приживаются только тогда, когда опираются на узнаваемые ценности и общий опыт, резонирующий с идентичностью.

Представляя себе мир завтрашнего дня, люди мыслят разными горизонтами. Одни — их 59% — ориентируются на ближайшую перспективу, не дальше 20 лет. Еще 24% размышляют о том, как общество будет функционировать в отдаленном будущем, мысля горизонтом более 30 лет и сохраняя способность двигаться к долгосрочным целям, а не просто реагировать на происходящее.

Внутри этой группы выделяются «долгосрочные оптимисты». Это 16% россиян, которые видят больше возможностей в будущем и уже сейчас строят под него свое поведение.

Прошлое основой будущего страны считает 81% россиян. При этом половина опрошенных хотели бы переосмыслить то, что было.

Среди проектов, которые уже сегодня влияют на формирование образа будущего России, эксперты назвали образовательный центр «Сириус», цифровой двойник Санкт-Петербурга, беспилотные грузовики «Камаз», робота-ассистента «Грин» от Сбера, автономные научные лаборатории, выращивание полупроводников в космосе (РАН/МКС) и робототехнику в хирургии.

Креативные индустрии также становятся ключевым инструментом работы с образом будущего. Они культивируют субъектность, тренируют навык жизни в неопределенности, помогают заранее проговаривать этические дилеммы, создают солидарность и общий эмоциональный опыт, формируют язык для новых явлений. Через фильмы, сериалы, игры и другие форматы общество «примеряет» разные сценарии, учится на них и находит свои ориентиры.

Образ будущего приживается, когда в нем есть человек, с которым зритель может себя соотнести. Эксперты выделяют два особенно важных архетипа эпохи: «человека фронтира» — первопроходца, и «героя заботы», который сохраняет человечность там, где система ее стирает.

Новое поколение демонстрирует зрелый и гуманистический взгляд на мир, но живет без большого объединяющего проекта, продлевающего горизонт за пределы ближайших лет. Большинство подростков — 68% — видят рядом людей с качествами, нужными для достойного будущего страны. Однако не всегда верят, что сами могут стать такими героями.

«Сегодня образ будущего перестал быть абстрактной темой для футурологов — это практический инструмент, который определяет поведение людей и конкурентоспособность стран. Наше исследование „Эскизы будущего — 2“ показывает: выигрывает не тот, кто точнее предсказывает завтрашний день, а тот, чья картина будущего оказывается более вдохновляющей и отвечает на главные человеческие запросы — справедливость, устойчивость и уважение к идентичности», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Она добавила, что формировать более понятное будущее можно и нужно через креативные индустрии, кино и контент.

Исследование проводилось в апреле–мае 2026 года и объединило всероссийский опрос 1600 взрослых респондентов, опрос 500 подростков в возрасте 14–17 лет, а также экспертные интервью и фокус-группы.

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