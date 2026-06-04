«Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске

Американский журналист также рассказал, почему хочет получить гражданство России.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналист Хелали: Запад является соучастником трагедии в Старобельске
Западные СМИ не освещают трагедию в Старобельске, поскольку это может поставить вопросы о роли западных стран в происходящем. Об этом американский блогер и журналист Кристофер Хелали рассказал «Известиям» в рамках ПМЭФ.
«Если Запад будет правдиво освещать события в Старобельске или любые преступления против российских граждан, что тогда будет раскрыто? Соучастие Запада в этих атаках», — заявил Хелали.
Он задал вопрос журналисту BBC Стиву Розенбергу о том, почему западные СМИ не работают в районах, где происходят подобные события. Хелали рассказал, что в ответ услышал объяснения о сложностях с получением разрешений и вопросах безопасности.
Американский журналист отметил, что западные страны оказывают поддержку Украине, в том числе через поставки вооружений, финансирование и разведывательную информацию. По его мнению, именно поэтому тема атак на российских мирных жителей не получает широкого освещения в западных медиа.
Хелали отметил, что лично посещал Старобельск, Суджу, Курск, Донецк, Луганск и Авдеевку. На основании увиденного он пришел к выводу, что западные государства играют значительную роль в происходящих событиях.
Отдельно журналист рассказал о своем отношении к России. По его словам, интерес к стране появился еще в детстве благодаря изучению русской истории, культуры и православной традиции. Он заявил, что считает Россию важной частью своей личной и семейной истории.
«С взрослением Россия была для меня третьим Римом, вторым Иерусалимом. Это была одна из самых важных стран. Я с детства был вовлечен в русскую историю и русскую культуру, вырос в православной церкви. Россия также была очень важна для меня», — поделился американский журналист.
Хелали также сообщил, что несколько месяцев назад направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. По его словам, он надеется получить положительное решение и в будущем стать гражданином Российской Федерации.
Журналист подчеркнул, что чувствует себя в России как дома. Он назвал страну многонациональным и многоконфессиональным государством, где ощущает себя желанным гостем, и выразил желание связать свое будущее с Россией.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 июн
- «Вы убиваете детей»: у посольства Франции в Москве прошла акция памяти жертв теракта в ЛНР
- 4 июн
- «Это невозможно»: Захарова не сдержала слез из-за жертв в Старобельске
- 3 июн
- «Будут замалчивать»: Захарова об отсутствии реакции Запада на атаку ВСУ в ДНР
- 3 июн
- Мирошник: Красный Крест выразил соболезнования после поездки в Старобельск
- 2 июн
- Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу
- 2 июн
- «Открыли новую страницу преступлений»: Путин о теракте в Старобельске
- 2 июн
- Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску
- 2 июн
- Небензя показал в ООН фотографии погибших в результате теракта в Старобельске
- 2 июн
- Виновные в атаке на Старобельск заочно приговорены к пожизненному заключению
- 1 июн
- Небензя заявил, что Запад предпочел не заметить теракт ВСУ в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?