Будущее Молдавии на четыре года вперед определили 0,2% голосов или, если поштучно, 3158 бюллетеней с галочкой за партию «Действие и солидарность» (PAS), фракцию Майи Санду.

Согласно официально предоставленным данным, победу одержала правящая партия «Действие и солидарность», за счет зарубежных голосов получив 50,2%. Оппозиционные партии в сумме набрали 49,8% голосов.

В такой момент и становится понятно, почему так странно ЦИК страны нарезал участки, когда на всю Россию два, а в Европе более 250. Хотя размер молдавской диаспоры в ЕС и у нас примерно одинаковый.

Россия крайне скептически относится к таким результатам, а методы политической конкуренции называет «жульническими». Но вот эти 0,2% обеспечивают правящей политической силе большинство в парламенте и возможность формировать правительство без других политических сил.

Прежде всего без патриотического блока во главе с экс-президентом Игорем Додоном. Они, конечно, митингуют. Они, конечно, подали жалобы в суд. Но видно, что очень осторожно это делают. Потому что есть пример Евгении Гуцул, которая была слишком смелой и откровенной и до выборов еще получила семь лет.

На этой неделе точно так же семь лет получила еще одна яркая женщина-политик Марина Таубер. Ощущение, что Санду просто по-женски мстит конкуренткам. Да и конкурентам точно так же. Лидер еще одной партии, бывший журналист Габриэль Кэлин, также пошел под суд.

Он считает, что Молдова вся опутана сетями Сороса, имея в виду главного спонсора неолиберальных неправительственных структур. На самом деле он недоговаривает, и Молдавия, как и Украина, опутана вполне официальными американскими сетями.

Бывший куратор одной из которых под крышей USAID разоткровенничалась в беседе с русскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые прикинулись Петром Порошенко*.

«Так называемые дополнительные средства для Украины всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе для Молдавии. Эти деньги, простите за банковский жаргон, были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине», — сказала бывшая глава USAID Саманта Пауэр.

Выборы и обещания

Но западные наблюдатели из ОБСЕ, например, ничего странного не заметили. Они не протестовали ни против такого финансирования, ни против нарушений на выборах, потому ЦИК Молдовы рассчитывает утвердить итоговый отчет в воскресенье, а значит, наступает время выполнения предвыборных обещаний. Главное из которых у партии-победительницы — подписать договор о вступлении в ЕС к 2028 году.

Этому мешает теперь только Приднестровье, где живет примерно полмиллиона человек, из них не менее половины с российскими паспортами и под охраной российских же миротворцев.

Вокруг Приднестровья кружат уже и с кнутом, и с пряником. С одной стороны — давят экономической блокадой и тут же предлагают: откажитесь от своей независимости, а мы вас в Европу возьмем.

Приднестровье тогда станет второй Гагаузией, это предлагает президент Румынии. Этому заявлению можно долго смеяться. Он что, не слышал про ту же Евгению Гуцул из Гагаузии? То же будет с лидерами Приднестровья.

А что касается западных сетей, которые опутали постсоветское пространство, они на самом деле крепкие, и сбросить их очень нелегко, несмотря даже на то, что агентство USAID официально больше вроде как не работает.

