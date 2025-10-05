Знакомьтесь, Тилли Норвуд: новая ИИ-звезда уже вытесняет живых актеров

Виртуальная актриса Тилли готовится покорить Голливуд

Мировая киноиндустрия оказалась на пороге новой эры, которая может кардинально изменить понимание актерского мастерства. На Цюрихском кинофестивале дебютировала Тилли Норвуд — первая в мире полностью виртуальная актриса, созданная искусственным интеллектом. Она появилась в одной комедийной короткометражке и завела соцсети, где комментирует свои как бы актерские будни.

Вроде бы ничего сверхъестественного. Но почему же сейчас такой переполох? Дело в том, что Тилли придумали не как персонажа, а именно как актрису, которая заменит живых актрис.

И, как говорит ее изобретательница, с Тилли якобы уже ведут переговоры голливудские агентства за право представлять интересы восходящей виртуальной звезды, то есть заключать контракты, подбирать сценарии и так далее.

А ведь еще пару лет назад эти же агентства на забастовки своих членов выводили из-за угрозы ИИ кинематографу. А теперь подумали: «Ага, а ведь стать первым агентством цифровых актеров — это же здорово, разве нет?»

Тилли — она ведь универсальная: симпатичная, с каштановыми волосами, карими глазами, породистым британским акцентом. Рост, возраст, комплекция — подбираются под конкретный момент. Тилли может быть стройнее, может быть выше, у нее могут быть рельефные мышцы или, наоборот, более хрупкой… Любой каприз.

А у нее как раз нет капризов, нет загулов, с ней не может быть скандалов — если только срежиссированных и нарисованных. И она готова делать бесконечное количество дублей.

С практической точки зрения массовое внедрение ИИ-актеров может привести к массовой безработице в индустрии. Тяжело жить во время новой научно-технической революции, но такое уж сейчас время. Интересное. А может быть, и опасное. Ведь мы до конца не знаем, куда выведет человечество искусственный бездушный интеллект.

