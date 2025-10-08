«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце

Павел Прилучный остепенился после развода с Агатой Муцениеце

Актер Павел Прилучный признался в интервью журналу «ОК!», что за последние годы стал гораздо сдержаннее и спокойнее, чем был в период брака с актрисой Агатой Муцениеце.

«Раньше у меня был достаточно переменчивый характер, сейчас я стабилен. Наверное, дело в том, что к определенному моменту ты находишь себя и правильных людей вокруг себя. Условно, когда ты понимаешь, что все твои тылы закрыты», — объяснил он.

Артист уже более трех лет состоит в браке с актрисой Зепюр Брутян. Пара воспитывает сына Микаэля, который родился в 2022 году. От предыдущего брака с Агатой Муцениеце у Прилучного остались двое детей, с которыми он продолжает поддерживать теплые отношения.

Ранее Прилучный поделился подробностями личной жизни и откровенно признался, что единственное, что его раздражает в жене — лень.

«Меня раздражает лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя», — поделился актер.

Однако актер подчеркнул, что доверяет Брутян больше, чем самому себе. Он ценит в ней красоту, преданность, чувство юмора и талант.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.