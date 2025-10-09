Грациозный триумф: гимнастки из РФ взяли все «золото» на III Играх стран СНГ

Гимнастки из РФ взяли все золотые медали на III Играх стран СНГ

Российские гимнастки снова доказали: на них стоит равняться спортсменкам со всего мира. На Играх стран СНГ они взяли все золотые медали, а разыгрывалось девять комплектов. Абсолютный триумф. Конкуренция была высочайшей — почти сотня участниц, в том числе из-за рубежа. И каждая выступала под флагом своей страны.

Возможность приехать на соревнования такого уровня многим из них предоставила Международная Ассоциация «Небесная Грация». Все самое яркое — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Энергия изящества и пластики. Сила точных образов. Движения, взгляды и даже улыбки — в унисон. Волнения перед стартом. И мотивирующие слова олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

То, за что так любят художественную гимнастику в мире, — все это здесь, на III Играх стран СНГ в Азербайджане. В олимпийском комплексе города Шеки не только сильнейшие гимнастки из спортивной семьи постсоветских стран, но и представительницы Кубы и Турции, конкуренция высочайшая.

Уже не в первый раз Международная Ассоциация «Небесная грация» представляет свою команду на мировой арене. Сейчас в составе спортсменки из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Острова Свободы. Ассоциация дала дополнительную возможность гимнасткам из разных государств выступить на турнире. Важно: хоть спортсменки и представляли ассоциацию, выступали они под своими флагами, и гимнастки очень благодарны ассоциации.

Российские гимнастки отбирались на Игры по рейтингу. Благодаря ассоциации их стало больше. В состязаниях смогли принять участие, например, россиянки Ева Чевтаева и Николь Римарачин Диаз, а еще и молодежная сборная страны. И такая важная, и нужная возможность была не только у нашей страны.

«Здесь очень много девочек — сильных соперниц. Я очень благодарна „Небесной грации“ за то, что дали возможность выступить на таких больших соревнованиях», — отметила гимнастка от Международной Ассоциации «Небесная Грация» Комила Юсупова.

Напряженная борьба, наставники не отходят от своих подопечных, волнение одно на двоих. Настраивают, советуют, успокаивают.

Это точно самая красивая в мире борьба за медали, и мы — абсолютные триумфаторы. У России — девять золотых медалей из девяти возможных. Такой успех российских гимнасток — заслуга главного тренера сборной России Татьяны Сергаевой и всего тренерского состава сборной, который сейчас принимает поздравления.

София Ильтерякова стала первой в упражнениях с мячом и обручем, а еще победила в самой сложной олимпийской дисциплине — многоборье.

«Нет предела совершенству. Будем работать еще больше», — заверила гимнастка сборной РФ София Ильтерякова.

Россиянка Ева Чевтаева от «Небесной грации» в многоборье по сумме баллов третья, но на пьедестал не поднялась, таков регламент. От страны на подиуме только один представитель, зато у нее сразу два золота в отдельных дисциплинах — в упражнениях с мячом и с булавами.

«Выходила с мыслями, что все получится, пыталась успокоить себя, чтобы не волноваться», — рассказала гимнастка Ева Чевтаева.

Еву готовила к Играм стран СНГ Оксана Скалдина, заслуженный тренер России, призер Олимпийских игр 1992 года, многократная чемпионка мира и Европы.

«Эти соревнования показали, что она — боец, что она может, поэтому я очень довольна результатом», — подчеркнула заслуженный тренер РФ, призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы Оксана Скалдина.

Отточенные движения, элегантность — выступление Каролины Тарасовой привело зрителей в восторг. Но именно с этой воспитанницей Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой связан, пожалуй, самый драматичный эпизод соревнований. Блистательно выступив в квалификации, Каролина снялась со второго и третьего дня соревнований, заболела, но все равно помогла команде победить.

Каролина получила высокие баллы в многоборье за упражнение с мячом, ее результат включили в зачет командного первенства. Ко всем стартам воспитанницам Академии «Небесная грация» помогает готовиться Алина Кабаева. Она как спортсменка точно знает, какими словами поддержать гимнасток.

На этот раз в качестве консультанта к тренерской команде «Небесной грации» присоединилась Лаура Акоста из Мексики. Она же была судьей от международной ассоциации.

«Я очень рада здесь быть, потому что это новый опыт. Конечно, из выступлений мне понравился обруч в юниорской группе. А у личниц мне нравится самовыражение и артистизм у Каролины», — объяснила тренер, судья Лаура Акоста.

На III Играх СНГ не было равных российским групповичкам. Отрыв от соперниц очень большой, каждый номер с чистым хореографическим рисунком и высоким уровнем артистизма, под музыку, в которой, кажется, вся русская душа.

«Мы старались показать то, над чем работали так долго, тренировались, показать свой максимум», — заявила гимнастка сборной России в групповых упражнениях Софья Лобова.

С этой задачей справились на отлично все гимнастки и сборной страны, и те, кто представлял Россию от Международной Ассоциации «Небесная грация». Отдых после III Игр СНГ будет совсем недолгим, впереди новые старты. По итогам соревнований ассоциация поблагодарила организаторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.