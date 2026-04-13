Триумф российских спортсменок в Ташкенте. Там прошел второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. По его итогам сразу несколько комплектов медалей увезли домой воспитанницы академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Например, лучшей в многоборье стала Мария Борисова, которая обошла олимпийскую чемпионку из Германии. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин расскажет как это было!

В академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой день начинается с подготовки к выезду. Собранные чемоданы, последние объятия и дорога в аэропорт. Впереди очередной международный старт.

Ташкент на несколько дней стал столицей художественной гимнастики. На этап Кубка мира сюда съехались лучшие гимнастки со всех континентов. И это неудивительно: город живет на стыке эпох — здесь древние мечети соседствуют с современными спортивными сооружениями.

Старый Ташкент живет своей жизнью — на площади дети запускают воздушного змея, в небе за ним тянутся ленточки. А совсем рядом эти же линии повторяются уже на гимнастическом ковре.

Именно здесь, в комплексе Федерации гимнастики Узбекистана идет борьба за место на главных стартах.

«Так выглядит главная площадка соревнований, которые, кстати, имеют особое значение. Они входят в систему олимпийской квалификации к играм 2028 года в Лос-Анджелесе», — рассказал корреспондент.

Для Марии Борисовой, Евы Кононовой и команды групповых упражнений академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, выступающих под нейтральным статусом, этот старт — большая ответственность. Этап в Ташкенте входит в серию Кубка мира, где по итогам формируется общий зачет и определяются сильнейшие гимнастки сезона.

«Очень сильные гимнастки, но они четыре года не участвовали в международных соревнованиях. Поэтому я заметил небольшое напряжение. Но у них есть талант, и они постепенно вернутся в нормальное состояние», — отметил президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Но волнение будто помогает Марии Борисовой собраться и стать лучшей в многоборье.

«Хочу поблагодарить всех-всех причастных к этому результату. У нас золото! Вы представляете?» — радуется Мария Борисова, воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Она уверенно обошла даже действующую олимпийскую чемпионку Дарью Варфоломеев.

«Сейчас наконец-то мы встретились спустя много лет. Мы давно не виделись, но я тоже следила, конечно, за гимнастикой. Все равно на высшем уровне всегда она», — поделилась чемпионка Олимпийских игра 2024 года Дарья Варфоломеев.

Также Маша заняла второе место в упражнении с обручем. Вместе с тренером Ириной Гусаровой они отработали сложные, динамичные и яркие элементы программы. И это теперь история и материал для анализа. Готовясь к следующим стартам, гимнастка прокручивает видеозаписи выступлений в Ташкенте:

«Будем анализировать. Уже думаем, что поменять к следующему старту».

Фанаты Маши буквально — не давали ей прохода. А социальные сети пестрили публикациями с ее выступлениями. На них видно, что в зале зрители не сдерживали эмоций, срывали голос и хором считали повороты.

«Аплодируют, встречают, дарят игрушки. Это очень приятно. И ко мне подходят, и к Маше подходят», — рассказала тренер академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ирина Гусарова.

Поддержка чувствуется даже из Сириуса. Во время выступлений Маши тренировки в академии останавливают, чтобы следить за ее выступлениями.

Главная поддержка — от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Даже на расстоянии она остается рядом с командой и помогает ценными советами во время тренировок перед турниром.

«Ева, не передерживай булавы. Сама себе скажи — одна булава, вторая булава. И все! Не передерживай ее, вовремя отпусти, ты все знаешь!» — говорит Алина Кабаева.

Для Евы это первый крупный международный старт. Вместе с тренером — Евгенией Елисеевой — она проходит его уверенно, справляясь с волнением. Несмотря на дебют на таком уровне.

«Мне кажется, что особенно Евина лента зашла. Как только включилась музыка, сразу зал оживился, судьи немножко встрепенулись», —отметила судья второго этапа Кубка мира в Ташкенте Ольга Миннигалина.

Команда групповых упражнений и ее тренер Анна Усцова тоже включаются в борьбу за медали. Отрабатывая каждую деталь до автоматизма.

«Надо чтобы они столик вместе бы делали, как-то вразнобой. За Нелли пусть делают! Столик вместе делайте. Вот здесь отдыхайте, дышите спокойно! За Нелли делайте. Оп! Все!» — находится Алина Кабаева на связи даже по телефону.

И во многом благодаря точным замечаниям Алины Кабаевой спортсменки выступают убедительно и выигрывают серебро и бронзу в отдельных видах.

«Я очень рада, безумно счастлива, что у нас получилось в финалах взять две медали — это большое счастье», —говорит Анна Усцова — тренер академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Эти результаты для наших спортсменов не просто медали, а шаг к возвращению на большой международный уровень, где каждое выступление имеет важное значение.

