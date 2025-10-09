В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Перед этим супруга пострадавшего получила крупную сумму на карту.

За что мужчина расстрелял отца двоих детей в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В одной из квартир новостройки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина — отец двоих детей. Об этом сообщает телеканал «78».

По данным источника издания, все началось с мошеннического перевода на карту супруги пострадавшего. Женщине поступили 130 тысяч рублей от неизвестного отправителя. Супруги сразу обратились в банк с просьбой заблокировать сумму и вернуть деньги отправителю, а также подали заявление в полицию.

Банк, как утверждается, не предпринял никаких действий. После этого семье начали поступать сообщения с угрозами и указанием их домашнего адреса. Вскоре неизвестный пришел к ним домой и открыл стрельбу из травматического оружия.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже полиция установила личность нападавшего — им оказался 34-летний житель города Пушкин. Его задержали по горячим следам, на месте нашли восемь гильз и четыре резиновые пули.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, в отношении него составлен административный протокол. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости