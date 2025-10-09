В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода

В одной из квартир новостройки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина — отец двоих детей. Об этом сообщает телеканал «78».

По данным источника издания, все началось с мошеннического перевода на карту супруги пострадавшего. Женщине поступили 130 тысяч рублей от неизвестного отправителя. Супруги сразу обратились в банк с просьбой заблокировать сумму и вернуть деньги отправителю, а также подали заявление в полицию.

Банк, как утверждается, не предпринял никаких действий. После этого семье начали поступать сообщения с угрозами и указанием их домашнего адреса. Вскоре неизвестный пришел к ним домой и открыл стрельбу из травматического оружия.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже полиция установила личность нападавшего — им оказался 34-летний житель города Пушкин. Его задержали по горячим следам, на месте нашли восемь гильз и четыре резиновые пули.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, в отношении него составлен административный протокол. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.