Мирошник: задача всего мира — остановить ядерный терроризм Киева

Анастасия Антоненко
Последствия действий украинских властей могут отразиться на глобальном уровне.

Атака ЗАЭС ВСУ

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В МИД России указали на ядерный терроризм Киева после атаки на ЗАЭС

Атака на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины — это открытый акт ядерного терроризма. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, украинские власти сознательно выбрали такой путь, последствия которого могут быть глобальными и отразятся не только на России и Украине, но и на всем мировом сообществе.

«Теперь и перед миром стоит вопрос, как усмирить ядерного террориста-беспредельщика. Наивно полагать, что такой выпад угрожает только жителям России, которых западники ненавидят, и жителям Украины, на которых им плевать, последствия могут быть куда глобальнее», — сказал политик.

Как ранее писал 5-tv.ru, 30 мая украинский дрон-камикадзе целенаправленно атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), ударив по машинному залу энергоблока № 6.

В результате атаки в стене здания образовалась дыра, однако основное оборудование не пострадало. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, подобные атаки на объекты атомной энергетики представляют собой серьезную угрозу ядерной безопасности.

Тем не менее, Запорожская атомная электростанция продолжила работу в штатном режиме. После удара ВСУ по ЗАЭС ООН выступила против атак на объекты критической инфраструктуры.

5:10
