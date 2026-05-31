Празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов перетекли в беспорядки в Париже

Местные фанаты начали буянить с самого начала матча.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru
В Париже прошли массовые празднования и беспорядки после победы 30 мая французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Эйфелева башня была подсвечена в красно-синие цвета клуба, на ней появилась надпись «чемпион». Об этом сообщило агентство Reuters.
На улицы города вышли десятки тысяч фанатов, собравшихся у стадиона «Парк де Пренс» и на Елисейских полях. Для поддержания порядка были задействованы 22 тысячи французских полицейских. Против агрессивных болельщиков, запустивших фейерверки, они применили слезоточивый газ и произвели более 130 арестов.
По данным правоохранителей, в результате активности фанатов пострадали шесть автомобилей и два магазина.
Как ранее писал 5-tv.ru, футболисты «ПСЖ» во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале английский «Арсенал» в серии пенальти (4:3) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Голы забили Усман Дембеле (на 65-й минуте за «ПСЖ») и Кай Хаверц (6-я минута, за «Арсенал»).
Французские ворота защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Для парижского клуба это вторая победа в турнире, а для «Арсенала» — второе поражение в финале (первое было в 2006 году, когда они уступили в решающем матче «Барселоне»).
