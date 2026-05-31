Надеваем курточки: какая погода будет в Москве 31 мая

Атмосферное давление ожидается слегка пониженное.
Фото: © РИА Новости/Арина Скворцова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве 31 мая ожидается кратковременный дождь с небольшой облачностью
Жителей и гостей столицы в воскресенье, 31 мая, ожидает кратковременный дождь с небольшой облачностью. В отдельных районах будет гроза. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 15 до плюс 17 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс семи градусов.
По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 13 до плюс 18 градусов, а ночью термометры могут показать скромные плюс четыре градуса.
Также известно, что ветер будет дуть с северного направления со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается слегка пониженное — оно составит 744 миллиметра ртутного столба.
Как ранее писал 5-tv.ru, смартфоны могут взрываться в грозу, но дело вовсе не в разряде. По словам синоптика Марины Макаровой, всему виной физический процесс индуцирования — возникновения электрического тока в проводнике при изменении магнитного поля вокруг него.
Она отметила, что во время грозы смартфон в кармане или у головы может внезапно разогреться из-за наведенных токов мощного электростатического поля облака. Это не прямое попадание молнии, а редкое явление индукции.
Эксперт подчеркнула, что бояться стоит не столько гаджетов, сколько нахождения в большой толпе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 29 мая
- Купаться рано? Синоптик рассказал о сроках наступления пляжного сезона в Москве
- 29 мая
- То в жар, то в головную боль: почему «штормит» при смене погоды и что с этим делать
- 28 мая
- Заморозки до минус двух ударят Москве и соседним областям в ночь на 29 мая
- 28 мая
- Жаркая климатическая тревога: зеленая энергетика довела Европу до кризиса
- 28 мая
- Разряд ни при чем: синоптик объяснила, почему смартфоны взрываются в грозу
- 28 мая
- Теплицу унесло: ураган обрушился на Удмуртию, Свердловскую область и Челябинск
- 28 мая
- Загадочное явление: в Гидрометцентре оценили шанс увидеть шаровую молнию летом
- 27 мая
- Лето уже близко: какая погода будет в Москве до конца недели
- 25 мая
- К чему-то готовятся? Британцам посоветовали закрывать окна фольгой
- 25 мая
- Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание
Читайте также
64%
Нашли ошибку?