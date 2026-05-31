Надеваем курточки: какая погода будет в Москве 31 мая

Анастасия Антоненко
Атмосферное давление ожидается слегка пониженное.

Погода в Москве и Подмосковье 31 мая: температура, ветер

Фото: © РИА Новости/Арина Скворцова

В Москве 31 мая ожидается кратковременный дождь с небольшой облачностью

Жителей и гостей столицы в воскресенье, 31 мая, ожидает кратковременный дождь с небольшой облачностью. В отдельных районах будет гроза. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 15 до плюс 17 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс семи градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 13 до плюс 18 градусов, а ночью термометры могут показать скромные плюс четыре градуса.

Также известно, что ветер будет дуть с северного направления со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается слегка пониженное — оно составит 744 миллиметра ртутного столба.

Как ранее писал 5-tv.ru, смартфоны могут взрываться в грозу, но дело вовсе не в разряде. По словам синоптика Марины Макаровой, всему виной физический процесс индуцирования — возникновения электрического тока в проводнике при изменении магнитного поля вокруг него.

Она отметила, что во время грозы смартфон в кармане или у головы может внезапно разогреться из-за наведенных токов мощного электростатического поля облака. Это не прямое попадание молнии, а редкое явление индукции.

Эксперт подчеркнула, что бояться стоит не столько гаджетов, сколько нахождения в большой толпе.

