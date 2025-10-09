Круглая сумма: сколько нужно зарабатывать для пенсии в 50 тысяч рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 95 0

Заработок должен превышать предельную базу по страховым взносам.

Сколько нужно зарабатывать для пенсии в 50 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперт Ляшок: для пенсии в 50 тысяч рублей нужно зарабатывать 230 тысяч

Страховую пенсию в размере 50 тысяч рублей смогут получать россияне, если их зарплата в течение 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка. В 2025 году такая база составляет около 230 тысяч рублей в месяц.

В интервью Ляшок пояснил, что получить пенсию в 50 тысяч рублей достаточно сложно. Он уточнил, что для этого нужно, чтобы заработная плата в течение не менее 30 лет была выше предельной базы по страховым взносам — 2,759 миллионов рублей в год, что эквивалентно примерно 230 тысячам рублей в месяц. При этом эта величина ежегодно растет.

Эксперт напомнил, что в последние годы страховые пенсии индексируются с учетом инфляции. Для более быстрого роста пенсий потребовались бы дополнительные расходы из федерального бюджета, который и так работает с дефицитом.

Опрос SuperJob показал, что россияне считают достойной пенсией 49 800 рублей в месяц. Наиболее высокие ожидания отмечены среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и Тюмени.

По данным Ляшка, страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз — 1 января с ростом выше инфляции на 7,6%. Это позволит среднему размеру страховых пенсий по старости увеличиться до 27,1 тысячи рублей, что, однако, все еще значительно ниже планки в 50 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
7:00
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова
6:53
Петербург может остаться без ясеней из-за нашествия азиатского жука

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео