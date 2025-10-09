Пассажир самолета попытался изнасиловать женщину на борту

Пассажир самолета EasyJet, летевшего из Италии в Великобританию, попытался изнасиловать женщину на борту. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

Фигурантом по делу проходит 45-летний Никола Криштиану, во время полета мужчина обнажился и пытался заставить женщину совершить с ним половой акт.

«Его обвиняют в том, что он заставлял женщину прикасаться к нему несколько раз, а также в том, что он хватал, щупал, целовал и притягивал ее к себе», — говорится в публикации.

Сообщается, что Криштиану предстал перед судом, однако виновным себя не признал.

