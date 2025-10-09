Пассажир самолета попытался изнасиловать женщину на борту

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 57 0

Инцидент произошел, когда воздушное судно направлялось из Италии в Великобританию.

Пассажир самолета EasyJet пытался изнасиловать женщину

Фото: 5-tv.ru

Пассажир самолета EasyJet, летевшего из Италии в Великобританию, попытался изнасиловать женщину на борту. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

Фигурантом по делу проходит 45-летний Никола Криштиану, во время полета мужчина обнажился и пытался заставить женщину совершить с ним половой акт.

«Его обвиняют в том, что он заставлял женщину прикасаться к нему несколько раз, а также в том, что он хватал, щупал, целовал и притягивал ее к себе», — говорится в публикации.

Сообщается, что Криштиану предстал перед судом, однако виновным себя не признал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина в Испании изнасиловал свою 21-летнюю дочь на глазах у восьмилетнего сына. Подозреваемый был задержан и доставлен в участок, однако затем отпущен под залог с запретом приближаться к дому потерпевшей ближе чем на 200 метров. На следующий день сосед сообщил полиции, что мужчина пытался вернуться домой.

