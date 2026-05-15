«Я в Египте»: актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом заявил сам актер в разговоре с корреспондентом телеканала 360.ru.

«Какой‑то бред написали, а мне теперь вся Москва звонит», — сказал звезда фильма «Усатый нянь».

Сергей Проханов сейчас находится за границей — в Египте. Туда актер поехал по работе. По словам знаменитости, он задействован в новом проекте.

Прежде в интернете стали распространяться новости о том, что Проханова экстренно положили в одну из столичных больниц. Причина — якобы сильные боли в спине. Через какое-то время врачи вроде как поставили ему диагноз: сужение позвоночного канала из-за износа и киста.

«Я в Египте на съемках, это фейк», — резюмировал артист в разговоре с журналистом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем во время спектакля «Идиот» в московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Он играл главную роль в постановке режиссера Сергея Тонышева. При этом артист не бросил зал — доиграл до конца и даже вышел на поклон.

