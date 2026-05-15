«Культурный люкс?»: как роль Гамлета довела Борисова до «рокового» статуса

Гамлет в исполнении Юрия Борисова страдает от ограниченных возможностей

Говорить «это плохо» — позиция незрелого зрителя. Актеры театра МХТ им. Чехова ответили на критику спектакля «Гамлет» в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru, состоявшимся после пресс-показа главной постановки сезона.

Покупка билетов в Московский художественный театр в последний месяц стала очень шумным событием. «Гамлет» в буквальном смысле порвал кассу и, даже обогатил перекупщиков, что давно не наблюдалось на просторах Камергерского переулка. Сами исполнители ролей волнительно заявили: «Мы не боимся!»

Анна Чиповская, сыгравшая в спектакле Гертруду, говорит — если вы будете выходить на одну сцену в спектакле «Гамлет» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в страхе, или даже на репетициях бояться, то, даже если что-то и могло получиться — не получится!

Ну, а Юра Борисов, действительно, отхватил внимания еще до премьеры вовсе не как хороший артист тетра. Эта слава больше напоминает оглушительную одержимость рок-звездами. Но, к большому сожалению, аншлаг из зрителей и прессы лишь закрыли сердце артиста, и Борисов от комментариев отказался.

Его коллеги подмечают, что такая популярность только может помочь театру, а исполнителю роли Гамлета нужно готовиться к премьерному показу, ведь внимание, в первую очередь — ответственность! А пока Анна Чиповская высказалась о том, какой Борисов партнер:

«Какого потрясающего типа Юра актер. Да, он исполнительный, но в первую очередь — создающий… И я ему в этом завидую!»

Чиповская и Борисов, по сценарию, мать и сын — Гертруда и Гамлет. Зрителям показалось необычным режиссерское решение сделать Гамлета умственно отсталым. Борисов на протяжении постановки играет в игрушки, катается по всей сцене на роликах, которые и были его единственным средством передвижения и, в целом, ведет себя, как малыш-почемучка. Речь идет о его монологе «Зачем?»

После того, как Гертруда, спасая свою судьбу, растворилась в объятиях Клавдия — Гамлет произнес свою легендарную вопрошающую речь. Для него рухнул мир, мать, которая обожала отца так быстро смогла предать его после смерти… Быть с другим ради выгоды.

«Зачем? Вообще зачем? Зачем весь день льют медь на пушки? Зачем в чужих краях скупаем мы припасы боевые? Зачем снаряды свозим мы с чужих земель? Зачем насильственный набор людей? Эй, куда ж несешься ты?» — говорит Гамлет.

Андрей Гончаров поместил злободневные Шекспировские слова в уста особенного ребенка, которому перед всеми «зачем» любовник матери сказал: «Гамлет, если ты продолжишь нервировать маму — я запру тебя в подвале!» Режиссер дает поразмышлять зрителю самому о том, почему глубина и смыслы родились так просто, по его задумке, в быту.

Артем Быстров назвал этот монолог своим любимым фрагментом в спектакле:

«Зачем — это вопрос каждого поколения, моего и Юриного. Очень часто он появляется в наших головах. Очень часто мы не понимаем, зачем происходит то или иное. И что самое страшное, никто не дает нам ответа на этот вопрос, собственно, как и Гамлету…»

Весь актерский состав признается в огромной любви к своей работе над этим произведением. Но все поголовно заявили, что, столкнувшись с текстом в студенчестве, невзлюбили его.

«Мне было невероятно скучно. Я знал, что все помрут в конце. Я все понял сразу…» — делится актер Андрей Максимов.

Анна Чиповская вообще была крайне удивлена, когда ей сказали, что этот текст нужно полюбить:

«Я сама искала для себя привлекательность этого. Потому что на самом деле это не самая приятная пьеса. И я не понимаю вообще что там можно любить. Но сейчас вот уже на протяжении двух недель я влюбляюсь в наш спектакль все больше и больше!»

Артема Быстрова также травмировало первое знакомство с «Гамлетом» еще в театральном. А любовь к Шекспиру пришла уже в стенах МХТ.

Уже понятно, что неоднозначное отношение к постановке будет еще долго сотрясать столицу, разделив ее на два лагеря - высоко оценивших гениальное переосмысление классики и назвавших постановку издевательством над "Вильямом нашим Шекспиром". А пока накануне вечером в Камергерском посмотреть на Юру Борисова в фольге и на роликах собралась вся светская Москва. И одно можно утверждать точно - менедмент Константина Хабенского уже точно победил. Аншлаг в одном из старейших театров России вновь обеспечен и остается только гадать, на какую высоту еще поднимет планку МХТ им. Чехова в следующий раз.

