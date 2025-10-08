Отец изнасиловал свою дочь посреди улицы в Испании

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 125 0

Мужчина совершил преступление на глазах у восьмилетнего сына.

Отец изнасиловал дочь посреди улицы в Испании

Фото: www.globallookpress.com/Clara Margais

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец изнасиловал свою дочь посреди улицы в Испании и был отпущен под залог

Мужчина в Испании изнасиловал свою 21-летнюю дочь на глазах у восьмилетнего сына, сообщает El Caso. Полицейские застали его с поличным на площади Пласа-де-ла-Льотха.

Подозреваемый был арестован и доставлен в участок, однако затем отпущен под залог с запретом приближаться к дому потерпевшей ближе чем на 200 метров. На следующий день сосед сообщил полиции, что мужчина пытался вернуться домой.

По информации СМИ, ни обвинение, ни защита не требовали заключения подозреваемого под стражу. Потерпевшая заявила, что изнасилование не было единственным случаем — отец неоднократно поил ее алкоголем и принуждал к половым актам. Сейчас полиция проверяет эти данные и продолжает расследование.

В индийском штате Гуджарат задержали супругов по подозрению в похищении и многократной продаже 14-летней девочки в сексуальное рабство за период двух недель. По словам пострадавшей, ее похитили и продали мужчине из деревни, который держал девочку в эксплуатации в течение двух дней, после чего отпустил по неизвестной причине.

Спустя десять дней после возвращения домой подростка вновь похитили и продали другому мужчине, который держал ее в плену десять дней, угрожал и насиловал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости