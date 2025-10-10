Итальянских пловчих отстранили от соревнований за кражу в аэропорту Сингапура

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 61 0

Обе спортсменки пропустят чемпионат Европы на короткой воде.

За что отстранили пловчих Пилато и Тарантино

Фото: www.globallookpress.com/Andrea Staccioli

Итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино были временно отстранены от соревнований на 90 дней после инцидента с кражей в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Сингапура. Об этом сообщает Итальянская федерация плавания (FIN).

Спортсменки отдыхали на Бали после чемпионата мира, проходившего в июле–августе, и возвращались в Италию через Сингапур. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Тарантино положила духи в сумку Пилато, не оплатив их. Пловчихи получили помощь от итальянских дипломатов и вскоре были отпущены на родину.

Бенедетта Пилато заявила, что была «косвенно» вовлечена в инцидент и сразу начала сотрудничать с полицией. Из-за отстранения обе спортсменки пропустят чемпионат Европы на короткой воде, который состоится в Польше в декабре.

Кьяра Тарантино — 22-летняя итальянская пловчиха, бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в смешанной эстафете кролем. В индивидуальных соревнованиях крупных международных наград пока не имеет.

Бенедетта Пилато — 20-летняя чемпионка мира по плаванию (2019, 2022), рекордсменка на дистанции 50 метров брассом среди женщин, двукратная чемпионка Европы, обладательница нескольких медалей мировых чемпионатов.

