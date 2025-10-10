До годовщины не дожили: молодожены были застрелены в автомобиле в США

Peoplе: молодожены были застрелены в автомобиле в США за неделю до годовщины

Молодожены из Висконсина, которые через неделю должны были отпраздновать годовщину свадьбы, были застрелены в припаркованной машине, сообщает полиция. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел на шоссе недалеко от Бербанк-стрит, где автомобиль с включенными аварийными сигналами заметил сотрудник Гарвардского полицейского управления в Иллинойсе.

При проверке машины офицер обнаружил 29-летнюю Рэйчел Думович на водительском сиденье и ее мужа 30-летнего Брэндона Думовича внутри — оба были мертвы. Предварительное расследование показало, что каждая жертва получила одно огнестрельное ранение, а в автомобиле было найдено оружие.

Пара поженилась 12 октября 2024 года. Супруги были знакомы с детства — они встретились в возрасте 12 лет. Рэйчел в личном блоге рассказала, что их отношения начались с дружбы на протяжении 15 лет, а романтические отношения завязались в 2022 году. Предложение Брэндон сделал летом 2023 года на озере Биг-Сидар.

Полиция сначала усилила патрулирование в районе происшествия и рекомендовала жителям оставаться дома, однако позднее угрозу для населения опровергли. Дело остается в стадии активного расследования.

