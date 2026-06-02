Российским фехтовальщикам вернут флаг и гимн на турнирах FIE

Мария Гоманюк

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила взрослым российским спортсменам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщили на сайте организации.

Новые правила начнут действовать с чемпионата мира 2026 года по фехтованию среди взрослых спортсменов. Турнир пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля.

В FIE заявили, что с этого момента ограничения для спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии будут сняты. Они смогут участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой федерации с национальной символикой.

«Все защитные меры будут сняты, и спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с национальными флагами и под национальными гимнами», — заявили в сообщении организации.

Решение FIE — еще один шагом к возвращению российских спортсменов на международные соревнования с национальными атрибутами. До этого, как сообщал 5-tv.ru, исполком Европейского гимнастического союза также поддержал снятие ограничений для гимнастов из России и Белоруссии.

