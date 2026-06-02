«Пуля до сих пор в теле»: на потомка Александра Пушкина напали в Москве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 217 0

Андрея Де Торби избили, ограбили и ранили в Измайловском парке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве пытались застрелить потомка Александра Пушкина

В Москве напали на Андрея Де Торби, потомка поэта Александра Пушкина по материнской линии. В беседе с 5-tv.ru пострадавший рассказал, что вечером 20 мая возвращался от коллеги, когда в Измайловском парке к нему подошел неизвестный молодой человек.

По словам Де Торби, незнакомец попытался завязать разговор и задавал какие-то вопросы. Пока мужчина пытался понять, что происходит, к ним подошли еще двое. После этого первый нападавший ударил Андрея в лицо, от чего тот упал.

«Он стал меня душить», — рассказал пострадавший.

Затем к мужчине подбежали сообщники нападавшего. Один из них выстрелил из оружия, предположительно пневматического. Пуля попала Де Торби в ногу и, как утверждает пострадавший, до сих пор находится в теле.

Еще один выстрел пришелся в бок или живот, однако серьезного проникающего ранения не оставил — на этом месте образовалась гематома.

«Пуля до сих пор осталась», — отметил пострадавший.

Кроме того, нападавшие распылили Андрею в лицо содержимое баллончика. После этого они забрали у мужчины телефон. По предварительным данным, стоимость гаджета составляет около 80 тысяч рублей.

Де Торби также рассказал, что нападавшие требовали деньги, однако наличных у него не оказалось. После этого мужчину отпустили, и он смог вызвать полицию.

«Я смог убежать», — добавил Андрей Де Торби.

По данным пострадавшего, правоохранители задержали троих человек, однако одного из них позднее отпустили. Де Торби утверждает, что это объяснили показаниями девушки одного из предполагаемых участников нападения: она якобы заявила, что молодой человек в момент происшествия находился с ней.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:34
В Литве хотят уничтожить еще один советский мемориал
16:33
Россельхознадзор ввел запрет на импорт яблок, груш и баклажанов из Армении
16:32
Ссора у открытого окна: в Москве женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже
16:27
Путин предложил сделать доклад о языковой политике в России ежегодным
16:26
В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова
16:24
«Придется отпустить»: Виктория Боня расплакалась из-за личной трагедии

Сейчас читают

«Пуля до сих пор в теле»: на потомка Александра Пушкина напали в Москве
Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
Тихий удар по сердцу: почему женщины переносят инфаркт иначе, чем мужчины
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео