Дагестан выставил пояс UFC Хабиба Нурмагомедова на стенде ПМЭФ-2026

Диана Кулманакова

Региональные экспозиции на форуме становятся не только деловыми площадками, но и способом показать характер территории через узнаваемые символы.

Стенд Дагестана на ПМЭФ-2026 привлек внимание чемпионскими поясами UFC борцов смешенных единоборств. Среди них представлен и тот, что принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Сделан он (стенд. — Прим. ред.) с таким кавказским шиком, позолоченные крылья. Ну и здесь гордость дагестанских спортсменов — это чемпионские пояса бойцов, борцов, смешанные единоборства и, конечно же, один из чемпионских титулов Хабиба Нурмагомедова», — рассказал он.

Дагестан сделал акцент на спортивной гордости и кавказском колорите.

Одним из самых необычных стендов стала экспозиция Башкортостана с интерактивным говорящим деревом. Для региона обращение к теме природы не новое: на ПМЭФ-2023 стенд республики включал цифровую опушку — 3D-фрагмент леса, который постепенно «проявлялся» в пространстве.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года и считается одной из крупнейших деловых площадок страны. Здесь представители власти, бизнеса и регионов обсуждают инвестиции, экономическое развитие, международное сотрудничество и ключевые проекты. 

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового порядка. Свое участие подтвердили делегации более чем из 130 стран мира.

