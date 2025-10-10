Семейные ссоры вышли на новый уровень: женщина подмешала антифриз в вино мужа

В США женщина подмешала антифриз в вино мужа

В США полиция арестовала 33-летнюю Кристен Хоган из Риджфилда, которая попыталась убить своего мужа, подмешав в вино и холодный чай токсичное вещество — этиленгликоль. Об этом сообщает New York Post.

По данным следствия, мужчина выпил немного вина, которое стояло в холодильнике, и вскоре почувствовал себя плохо. На следующий день у него началась сильная рвота. Врачи сначала подозревали инсульт, но позже установили, что пациент отравился этиленгликолем — основным компонентом антифриза. Его состояние ухудшилось, потребовался диализ из-за развившейся почечной недостаточности.

Супруги находятся в процессе развода. Пострадавший рассказал, что бутылка с вином была открыта пять дней назад во время ужина с друзьями. Он также предположил, что жена могла подсыпать яд в день, когда должна была прийти на судебное заседание по разделу имущества, но не явилась. В это же время он получил уведомление, что телефон Хоган подключился к его домашнему Wi-Fi.

Женщина первоначально отрицала свою вину, однако экспертиза подтвердила наличие этиленгликоля в изъятом вине. Кроме того, в ее телефоне нашли поисковые запросы о токсичных веществах, включая калийный цианид и моноэтиленгликоль. Позже она призналась, что действительно добавила этиленгликоль, но якобы не хотела убить мужа, а лишь «наказать» его за психическое насилие.

Муж утверждает, что истинной целью Хоган было получить полную опеку над их ребенком и стать единственной владелицей дома. В настоящее время полиция продолжает расследование обстоятельств этого дела.

