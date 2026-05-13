«Жесткий график»: Алена Свиридова готовит выставку своих картин

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Видео 47 0

Артистка намерена все лето работать в качестве художника.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Алена Свиридова готовит выставку своих картин

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова готовит выставку своих картин и намерена все лето работать, как художница. Об этом она рассказала 5-tv.ru на церемонии премии «Аванс» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Я осенью готовлю выставку своих художественных работ, поэтому я собираюсь практически все лето работать, как художник», — рассказала Свиридова.

При этом звезда не намерена делать паузу в музыкальной карьере. Чтобы все успеть, Свиридовой пришлось составить себе жесткий график — каждый день у нее строго расписан.

Картины певицы будут исполнены в смешанной технике, однако она держит интригу и не раскрывает всех деталей. Зрелище, по ее словам, будет очень интересным и всех удивит.

«Ждите осенью мою художественною выставку», — анонсировала артистка.

Ранее Алена Свиридова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, что отказалась от услуг косметологов и перестала придавать большое значение внешнему виду.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
«Подсказки рассыпаны»: Вадим Самойлов о черных кошках и знаках судьбы
18:52
«Ручки, ножки целые — и слава Богу!» — Шура о своем отношении к жизни
18:49
Модный взрыв в Каннах: самые эффектные наряды звезд на красной дорожке кинофестиваля
18:43
У экс-главы офиса Зеленского возникли проблемы с поиском денег на залог
18:18
«Приступаю к репетиции»: Матвеев возвращается в театр после долгого перерыва
17:55
Блогера Настю Миронову обвинили в плагиате

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
«Лесной аперитив» ударил в голову: пьяные олени бросаются под колеса машин
Задержание певицы Линды: из-за чего звезда 90-х оказалась на допросе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео