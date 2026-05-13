«Жесткий график»: Алена Свиридова готовит выставку своих картин

Певица Алена Свиридова готовит выставку своих картин

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова готовит выставку своих картин и намерена все лето работать, как художница. Об этом она рассказала 5-tv.ru на церемонии премии «Аванс» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Я осенью готовлю выставку своих художественных работ, поэтому я собираюсь практически все лето работать, как художник», — рассказала Свиридова.

При этом звезда не намерена делать паузу в музыкальной карьере. Чтобы все успеть, Свиридовой пришлось составить себе жесткий график — каждый день у нее строго расписан.

Картины певицы будут исполнены в смешанной технике, однако она держит интригу и не раскрывает всех деталей. Зрелище, по ее словам, будет очень интересным и всех удивит.

«Ждите осенью мою художественною выставку», — анонсировала артистка.

Ранее Алена Свиридова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, что отказалась от услуг косметологов и перестала придавать большое значение внешнему виду.

