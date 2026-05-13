Блогера Настю Миронову обвинили в плагиате бренда Nike

Блогер Анастасия Миронова оказалась в центре скандала после выхода нового рекламного ролика ее бренда IRNBY. Пользователи сети заметили, что видео подозрительно напоминает кампанию спортивного бренда Nike с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, опубликованную в январе 2025 года. Об этом сообщило издание StarHit.

Подписчики быстро сравнили оба ролика и обратили внимание на почти идентичные кадры, похожую визуальную подачу и атмосферу. После этого в комментариях под публикацией бренда Мироновой началась волна критики, а саму Анастасию обвинили в отсутствии оригинальных идей.

На фоне негативной реакции бренд спустя несколько часов удалил видео из социальных сетей. Позже аккаунт IRNBY и вовсе стал закрытым. Несмотря на это, пользователи успели сохранить рекламный ролик и распространить его в интернете. Позднее в Telegram-канале бренда появилась другая версия кампании, однако аудитория заявила, что и новый вариант по-прежнему вызывает ассоциации с рекламой Nike.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.