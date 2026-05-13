«Приступаю к репетиции»: Матвеев возвращается в театр после долгого перерыва

Максим Матвеев возвращается в театр после долгого перерыва

Заслуженный артист РФ Максим Матвеев снова выйдет на театральную сцену после ухода в 2020 году из Московского театра Олега Табакова. Об этом он рассказал в интервью изданию Коммерсант Weekend.

В ближайшее время актер начнет репетиции спектакля «Опера нищих» по пьесе Бертольта Брехта в театре имени Пушкина в Москве. Режиссером постановки выступит Евгений Писарев. Как отметил Матвеев, он долго ждал подходящего момента. От театральных проектов актер ранее отказался из-за «недостаточной мотивации этим заниматься».

«Я знал, что если вернусь в театр, то только ради материала, который меня зажжет. И Евгений Писарев, с которым мы выпускали „Кинастона“ в Театре Табакова, мне такое предложение сделал. Я приступаю к репетициям „Оперы нищих“ (она же „Трехгрошовая опера“ — Прим. ред.) Бертольта Брехта в Театре Пушкина», — рассказал артист.

Больше всего Матвеева привлекает в театре возможность быть злободневным, ироничным и выводящим из зоны комфорта. Также актеру нравится разрушать различные установки общества о себе. Что касается новой постановки, Матвеев объяснил ее название. По его словам, «нищие» в контексте спектакля — это те, кто из-за своих установок и потребностей перестал видеть людей в других и перестал их ценить.

«Мне нравится этот контекст. Он неприятный, но искусство, на мой взгляд, должно задавать неприятные вопросы», — сказал актер в интервью.

Возвращение на сцену для Матвеева станет не просто знаковым событием, но и большим вызовом. Например, из-за наличия вокальной партии. Все-таки это опера. А актер, по его словам, последний раз пел на экзамене в Школе-студии МХАТ на третьем курсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Екатерина Волкова, которую месяц назад уволили из Театра комедии с формулировкой «старая», нашла новую работу. Теперь она будет играть в Московском академическом Театре Сатиры.

Контракт с Волковой уже подписан, она приступила к репетициям. Однако пока неизвестно, войдет ли артистка в основной состав труппы или будет задействована в проектах на договорной основе.

