Грядет суд: что ждет выжившего в Охотском море Пичугина

Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал в Охотском море, предстанет перед судом. Расследование его уголовного дела завершено. Как стало известно, он не только не починил мотор, но и использовал фальшивые документы на лодку. К тому же маршрут для такого судна был выбран крайне опасный.

В результате двигатель сломался, и катамаран унесло течением. К чему привела ложь Пичугина и какое наказание ему грозит — выяснил наш корреспондент Александр Меняйлов.

К этому процессу в Хабаровском суде наверняка будет повышенное внимание. Подсудимый — довольно известная личность, Михаил Пичугин — единственный, кто выжил после двух месяцев без еды и воды в Охотском море, когда сломалась его лодка.

Это происшествие не только сделало судовладельца знаменитым, но и привлекло повышенное внимание следователей. Они внимательно изучили документы на плавсредство и поняли, что хозяин пошел на обман во время его регистрации.

«Обвиняемый в июле 2024 года предоставил в отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области договор купли-продажи маломерного судна, в который лично внес заведомо недостоверные данные о характеристике подвесного лодочного мотора. На основании ложных документов судно было допущено к эксплуатации», — сообщила и. о. старшего помощника Восточного МСУТ СК России Ольга Завьялова.

Лодка не была приспособлена к дальнему плаванию, но по документам соответствовала всем необходимым требованиям. Когда ее хозяин взял на борт брата и племянника и собрался преодолеть около 100 километров от мыса Перовского в Хабаровском крае до села Москальво в Сахалинской области, ни у кого не возникло вопросов.

Эти кадры публикуются впервые. Туристы сами сделали их в момент выхода из порта, снимали красивые пейзажи и другие суда, которые следуют в попутном направлении.

Они еще не знают, что ждет их впереди. Через несколько часов путешествие пошло не по плану, у лодки отказал двигатель. На борту не оказалось ни достаточного количества провизии, ни средств связи. Дрейфовать пришлось 67 дней.

Поиски долго не давали результата. Лодку в итоге нашли не спасатели, а рыбаки. В темноте они сначала приняли ее за мусор, но вовремя увидели светящиеся спасательные жилеты. Два пассажира к этому моменту уже скончались. Единственный выживший, Михаил Пичугин, был экстренно госпитализирован.

«Этот случай уникальный, человек боролся за жизнь, используя подручные средства, собирая дождевую воду», — заявил сотрудник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Магаданской области Эдуард Ширяев.

За то время, пока дрейфовал в море, он похудел почти на 50 килограммов. Уже в больнице, когда его состояние понемногу стало приходить в норму, он решился на общение с журналистами.

— Как вам удалось выжить в таких условиях?

— С Божьей помощью. Больше никак.

— Что делали? Что пили хотя бы?

— Водичку собирал дождевую.

— А холод как преодолевали?

— Костюм зимний специальный. Спальник «Монгол», там верблюжья шерсть, но он мокрый, не сохнет. Под него залезешь, маленько поерзаешь, согреешься. У меня выбора нет, мама дома, дочка осталась.

Велика вероятность, что Пичугину снова придется надолго расстаться со своими родственниками, и в этот раз двумя месяцами дело не ограничится. Статья, по которой судовладельцу предъявили обвинение, предусматривает суровое наказание, вплоть до семи лет лишения свободы.