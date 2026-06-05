Чекунков: зарплаты в инвестпроектах в ДФО и Арктике на 62% выше средних по РФ

Люди, работающие в инвестиционных проектах с государственной поддержкой на Дальнем Востоке или в Арктике, получают зарплаты на 62% выше, чем в среднем по РФ. Об этом в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«У нас средняя зарплата в проектах с господдержкой на 62% выше, чем в среднем по стране. Выше зарплата, у людей больше денег остается на жилье, на жизнь», — объяснил Чекунков.

При этом квартиры на Дальнем Востоке и в Арктике дешевле благодаря дальневосточной ипотеке. У работников остается больше свободных денег, и они могут позволить себе заводить больше детей, отметил Чекунков. Министр подчеркнул, что в ДФО почти вдвое больше многодетных семей, что обеспечивает социальное благополучие и развитие России.

Также Чекунков заявил, что благодаря проектам с государственной поддержкой и наличию новых рабочих мест с высокой оплатой труда на Дальний Восток и в Арктику переезжают жители других регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в рамках ПМЭФ, что реальные доходы россиян выросли почти на 28%.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

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