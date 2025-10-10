В России снизились цены на продукты

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Росстат опубликовал данные за сентябрь 2025 года.

На сколько в РФ снизились цены на продукты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Цены на овощи и фрукты в России в сентябре 2025 года в среднем снизились на 3,5% по сравнению с августом — такие данные приводит Росстат в отчете, опубликованном 10 октября.

Наибольшее снижение зафиксировано на морковь — минус 16,6%. Картофель стал дешевле на 15,2%, репчатый лук — на 14,8%, белокочанная капуста — на 12,8%, а свекла — на 12,3%. Также ощутимо подешевели яблоки (–12%) и виноград (–9,9%).

Однако не все овощи и фрукты следовали этой тенденции. Так, стоимость томатов выросла на 22,7%, сладкий перец прибавил в цене 7,5%, апельсины — 4,9%, а бананы — 3,5%.

Снижение цен также наблюдалось среди других продуктов. Так, оливковое масло подешевело на 2,8%, сгущенное молоко и какао — на 0,7%, а такие повседневные товары, как рис, соль и чай, стали дешевле на 0,5%.

Что касается мясной продукции, то отмечен рост цен на печень (как говяжью, так и свиную) на 1,7%. Куриное мясо подорожало на 1,6%, говядина — на 1,1%, а свинина — на 1%. В то же время мясо индейки снизилось в цене на 0,4%, а баранина — на 0,3%.

Рыбная продукция также немного подорожала. Филе кальмаров стало дороже на 1,2%, соленая, копченая и маринованная рыба — на 0,7%, а замороженная рыба в разделанном виде — на 0,6%. Исключением стала красная икра: она подешевела на 1,2%.

Среди прочих товаров зафиксирован рост цен на куриные яйца (на 4,4%), жевательную резинку (на 2%) и сухие супы в пакетах (на 1,3%). Также немного выросли в цене хлеб, мед, сыры и вино.

В России снизились цены на продукты
