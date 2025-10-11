«Я понимаю вкус воды»: блогер Дина Саева открыла в себе новый талант
Звезда поделилась личной методикой.
Фото, видео: Telegram/дина саева/saevasenorita; 5-tv.ru
Блогер Дина Саева назвала себя дегустатором воды
Блогер Дина Саева освоила умение определять бренд воды на вкус и рассказала о новом таланте в социальных сетях. Соответствующее видео звезда выложила в своем блоге.
На ролике Саева наливает в кружку воду, а затем демонстрирует метод, которым пользуется для определения разных марок воды.
«Друзья, с уверенностью заявляю, что я теперь понимаю вкус воды... Чтобы понять, мне пришлось взять воду, попить ее... Сначала не проглатывать, держать во рту... Дать рту почувствовать все элементы и только потом медленно проглатывать», — уточнила она.
Прежде в своем блоге Саева заявила, что Россия задает мировые тренды. Такой вывод звезды интернета сделала во время путешествий, заметив, что к русской культуре проявляют интерес в самых разных уголках планеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач-хирург назвал опасные для организма напитки.
