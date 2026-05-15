На АвтоВАЗе захотели выпускать машины с автопилотом

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Технологии автономного вождения постепенно добираются даже до бюджетных моделей.

Новые модели АвтоВАЗа: будут ли машины с автопилотом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Президент АвтоВАЗа Соколов допустил производство Lada с автопилотом

На АвтоВАЗе допустили появление автомобилей Lada с системой автопилота. О возможном выпуске таких машин рассказал президент компании Максим Соколов в беседе с ТАСС.

«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», — допустил топ-менеджер.

По словам Соколова, современные технологии развиваются настолько быстро, что функции автономного управления уже перестают быть особенностью исключительно дорогих автомобилей.

Глава АвтоВАЗа отметил, что компания традиционно работает в сегменте компактных машин класса B, однако даже в таких моделях уже появляются элементы ADAS — систем помощи водителю и частичной беспилотности. По его словам, подобные технологии используются не только в перспективных разработках, но и в нынешних автомобилях марки.

Системы автономного вождения чаще ассоциировались с премиальными брендами, однако в последние годы производители все активнее внедряют подобные решения и в более доступные модели.

Ранее стало известно, что новым резидентом индустриального парка «Руднево» в Москве станет предприятие по выпуску печатных плат для отечественного автопрома. Производство будет ориентировано на поставки крупнейшим российским автомобильным компаниям, среди которых АвтоВАЗ, КАМАЗ и «Москвич».

