Афганистан завершил «операцию возмездия» против Пакистана

Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании «операции возмездия» против Пакистана в ответ на авиаудары этой страны.

«Операция завершилась в полночь… и была успешной», — говорится в заявлении.

Ведомство также предупредило, что в случае повторного нарушения Пакистаном вооруженные силы страны «дадут решительный отпор».

В субботу, 11 октября, на афгано-пакистанской границе вспыхнули масштабные бои вдоль всей линии Дюранда. Активные столкновения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Подразделения талибов предприняли атаки на пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений, из-за чего пакистанские силы были вынуждены отступить на отдельных участках. Афганские формирования сумели взять под контроль два военных поста на территории Пакистана.

