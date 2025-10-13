Макрон не смог «отвоевать» у Трампа свою руку

Макрон не смог забрать у Трампа свою руку во время рукопожатия

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог «отвоевать» свою руку у лидера США Дональда Трампа. Ситуация произошла в Шарм-эш-Шейхе на саммите по прекращению войны в секторе Газа.

Во время рукопожатия французский лидер несколько раз пытался освободить свою руку от захвата Трампа, но безуспешно. Макрон смог отпустить руку только после того, как президент США сам прекратил рукопожатие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе. Премьер-министр Албании Эди Рама в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил французскому коллеге об оговорке президента США Дональда Трампа.

Лидер США перепутал страны, заявив, что именно ему удалось урегулировать конфликт между «Азербайджаном и Албанией». Именно на эту тему пошутил премьер Албании. Макрон рассмеялся и шутливо хлопнул албанского премьера по лицу. К слову, Рама при этом сохранил невозмутимость.

