Умер режиссер и актер Дамир Ибрахимович на 61 году жизни. Об этом сообщает Film New Europe.

Известный боснийский кинематографист скончался в родном Сараеве в возрасте 60 лет. За свою карьеру Ибрахимович проявил себя как многогранный творец — он был режиссером, актером, сценаристом и композитором. Среди его заметных работ — фильмы «Куда ты идешь, Аида?» и «Грбавица», получившие международное признание.

Его карьера была связана с выпуском таких значимых картин, как «Путь» (2010), «Лекарство от жизни другого» (2014), «Мужчины не плачут» (2017) и многие другие. Последние его работы были представлены на Венецианском кинофестивале, а фильм «Quo Vadis, Aida?» стал лауреатом европейских кинопремий и претендентом на «Оскар».

Дамир Ибрахимович оставил значительное наследие в кинематографе своей страны и за ее пределами, прославившись глубоким и чувственным подходом к режиссуре и актерской игре. Его вклад в искусство отмечен многочисленными наградами и признанием зрителей по всему миру.

Прощание с творцом пройдет в Сараеве, где поклонники и коллеги смогут отдать дань уважения его памяти и творчеству

