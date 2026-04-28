Набиуллина: в истории современной России не было такого дефицита рабочей силы

Такого дефицита рабочей силы, как сейчас, еще никогда не было в истории современной России. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите»

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение», — сказала Набиуллина в ходе выступления.

Глава ЦБ подчеркнула, что в области денежно-кредитной политики регулятору значительно упростит принятие решений быстрое обновление данных о рынке труда.

Кроме того, Набиуллина также отметила необходимость обеспечения устойчивого экономического роста в нашей стране. Он возможен только при пропорциональном увеличения производительности труда в нынешних условиях и с учетом сложившейся ситуации на рынке труда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.