Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции
Израиль обвиняет политика в том числе в попытках давления на прессу и сделках с олигархами.
В эти минуты в Тель-Авиве начинается процесс, за которым следит весь мир. В окружном суде показания дает израильский премьер Нетаньяху. Ему предстоит ответить сразу по нескольким громким коррупционным делам.
В списке обвинений — дорогие подарки от влиятельных бизнесменов, попытки давления на прессу, сделки в интересах олигархов и политические договоренности за закрытыми дверями. Корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину удалось попасть в зал заседаний, где прямо сейчас разворачивается одно из самых громких дел последних лет.
В этом суде начинается очередное заседание по обвинению Израиля против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху будет сегодня давать опять показания после того, как с начала войны Израиля с Ираном этот суд был отложен из-за того, что это было небезопасно тут проводить заседание. И даже вчерашнее заседание в последнюю минуту отменили из-за того, что адвокаты Нетаньяху об этом попросили. Они сказали, что опять это небезопасно.
Израиль обвиняет Нетаньяху в трех разных делах по коррупции. Первое дело называется «1000». В нем Нетаньяху обвинен в том, что он получал подарки. Например, дорогие сигары, дорогое шампанское и даже большую игрушку Багз Банни.
Два других дела называются «2000» и «4000» — они тоже касаются взяточничества. Судебный процесс длится уже несколько лет. И сейчас в Израиле обсуждается не только личная судьба политика. На кону — доверие к власти и устойчивость всей политической системы страны.
