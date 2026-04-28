Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции

Израиль обвиняет политика в том числе в попытках давления на прессу и сделках с олигархами.

В эти минуты в Тель-Авиве начинается процесс, за которым следит весь мир. В окружном суде показания дает израильский премьер Нетаньяху. Ему предстоит ответить сразу по нескольким громким коррупционным делам.

В списке обвинений — дорогие подарки от влиятельных бизнесменов, попытки давления на прессу, сделки в интересах олигархов и политические договоренности за закрытыми дверями. Корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину удалось попасть в зал заседаний, где прямо сейчас разворачивается одно из самых громких дел последних лет.

В этом суде начинается очередное заседание по обвинению Израиля против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху будет сегодня давать опять показания после того, как с начала войны Израиля с Ираном этот суд был отложен из-за того, что это было небезопасно тут проводить заседание. И даже вчерашнее заседание в последнюю минуту отменили из-за того, что адвокаты Нетаньяху об этом попросили. Они сказали, что опять это небезопасно.

Израиль обвиняет Нетаньяху в трех разных делах по коррупции. Первое дело называется «1000». В нем Нетаньяху обвинен в том, что он получал подарки. Например, дорогие сигары, дорогое шампанское и даже большую игрушку Багз Банни.

Два других дела называются «2000» и «4000» — они тоже касаются взяточничества. Судебный процесс длится уже несколько лет. И сейчас в Израиле обсуждается не только личная судьба политика. На кону — доверие к власти и устойчивость всей политической системы страны.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

15:40
Срывы и потеря контроля: чем опасен алкоголь в длинные майские выходные
15:38
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая
15:32
Ради наживы: мошенница выдавала себя за похищенную 45 лет назад девочку
15:25
Названа вероятная причина пожара на стройке на севере Москвы
15:20
Мечта едва не сорвалась: как незнакомец помог Волочковой деньгами
15:16
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части

Сейчас читают

Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
«Сняла порчу» и исчезла с миллионами: незнакомка жестоко обманула пенсионерку
«Ужасное место»: адвокаты раскрыли, в каких условиях содержится Артем Чекалин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео