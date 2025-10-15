Ярмарка тщеславия: как сделанные родителями поделки для садика вредят детям

Психолог Дугенцева: сделанные родителями поделки мешают развитию детей

Купленные в интернете или созданные родителями поделки в детских садах мешают развитию ребенка. Об этом изданию Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Эксперт подчеркнула, что и в дошкольных учреждениях, и в начальных классах такие творческие занятия должны проходить с минимальным вмешательством взрослых, так как они нацелены на развитие моторики, терпения и творческого мышления. А родители, выполняющие все за своих чад, лишают их всего этого.

К тому же это может отразиться на психике ребенка. Он теряет интерес к подобным занятиям и уверенность в себе.

«Поделки в детских садах и школах — это, скорее ярмарка тщеславия для родителей. Единицы делают их самостоятельно. Многие взрослые стараются выделиться, выиграть конкурс и показать, что они — лучшие мамы и папы. Но при этом страдает самое важное — возможность ребенка чувствовать себя достойным и самодостаточным», — объяснила Дугенцова.

