ФСБ РФ пресекла деятельность подозреваемой в госизмене жительницы Донецка

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жительницу Донецка, собиравшую для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об автомобилях возле зданий административных учреждений. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Во время оперативно-розыскных мероприятий уполномоченные сотрудники установили, что злоумышленницу с помощью мессенджера Telegram завербовал представитель СБУ. В дальнейшем жительница отправляла украинскому боевику информацию об автомобилях, которые были припаркованы около административных зданий Донецка.

До этого она, по заданию кураторов Вооруженных сил Украины, из оборудованного тайника достала контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в похожее место для диверсионно-террористических целей. После этих действий ее задержали сотрудники ФСБ РФ.

Следственный отдел УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудил уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 275 УК России (государственная измена) и частью 3 статьей 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

