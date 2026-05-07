Сериал «Гарри Поттер» от HBO продлили на второй сезон до выхода первого

Анастасия Антоненко
Сериал «Гарри Поттер» — будет ли вторая часть

Фото: legion-media/Landmark Media

Телеканал HBO официально продлил сериал «Гарри Поттер» на второй сезон еще до премьеры первого. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Начало съемок запланировано на эту осень, при этом первый сезон, посвященный событиям «Философского камня», еще находится в работе. Он выйдет в конце 2026 года.

Во втором сезоне адаптируют вторую книгу цикла под названием «Тайная комната». Шоураннерами выступят Джон Браун (сценарист первого сезона «Гарри Поттера») и Франческа Гардинер, которые работали над «Наследниками» и сериалами «Отбросы» и «Франшиза».

HBO — подразделение киностудии Warner Bros. Pictures. Сериал будет снят на основе семи книг британской писательницы Джоан Роулинг, которая также является исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов первого сезона.

В общей сложности планируется выпустить семь сезонов, каждый будет посвящен одной из книг.

Как ранее писал 5-tv.ru, стриминговая платформа HBO Max анонсировала подкаст с детальным разбором всех восьми оригинальных фильмов о Гарри Поттере. Премьера запланирована на 19 мая. В дальнейшем новые выпуски будут появляться еженедельно.

Сама Джоан Роулинг осталась в восторге после просмотра трейлера сериала о мальчике-волшебнике. Писательница назвала увиденные кадры потрясающими и призналась, что очень счастлива качеством проделанной работы.

