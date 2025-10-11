Суд в Орле отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

По имеющимся данным она была несовершеннолетней на момент совершения преступления.

Суд в Орле отправил в СИЗО девушку по делу о госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Орле суд отправил в СИЗО молодую девушку по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«На этой неделе была задержана молодая девушка по уголовному делу о государственной измене, суд в Орле избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

По данным инсайдера, совершая преступление, молодая девушка еще не достигла совершеннолетия. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил местного жителя к лишению свободы за госизмену. Ему назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, он помогал сотрудникам спецслужб Украины. На контакт с ними житель ДНР вышел по собственной инициативе. Он передавал киевскому режиму данные о местонахождении российских военных.

До этого в Москве суд также вынес приговор супружеской паре за госизмену. Они собирали информацию о подразделениях ФСБ, МВД, Росгвардии, и пытались разузнать персональные данные судей, правоохранителей и военных.

