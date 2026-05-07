«Будешь хлеб с водой доедать»: мошенники попытались обмануть Татьяну Васильеву

Анастасия Антоненко
Аферисты взломали Госуслуги актрисы.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Народная артистка России Татьяна Васильева нарвалась на мошенников во время своего отдыха в Абхазии. Об этом рассказала ее невестка Мария Болонкина в видеобращении в социальных сетях.

Киберпреступники прислали 79-летней актрисе сообщение о посылке с пункта выдачи с просьбой перейти по ссылке для продления срока хранения. Страница оказалась фейковой. Сама того не подозревая, Васильева предоставила злоумышленникам доступ к личному кабинету Госуслуг.

Позже с ней связались якобы специалисты и предложили помощь, для которой требовалось продиктовать код. Когда артистка отказалась называть цифры, от мошенников последовали проклятия.

«Будешь хлеб с водой доедать», — писали они.

Невестка сообщила, что доступ к порталу удалось восстановить, а карты вовремя заблокировали. Мария призвала всех быть бдительными и не поддаваться на мошеннические уловки с кодами и ссылками.

В середине декабря 2025 года мошенники угрожали внуку Татьяны Васильевой убийством его родителей. Аферисты выманивали деньги у 15-летнего Гриши на протяжении пяти дней.

Все началось с простого заказа воды на дом, но закончилось типичным сценарием: подростку позвонили якобы из службы доставки и попросили сказать код из СМС-сообщения. Внука актрисы это не смутило, и он назвал четыре цифры.

Дальше последовали уведомления о якобы взломе Госуслуг, видеозвонок с липовыми правоохранителями и угрозы. В итоге Григорий отдал мошенникам все накопления семьи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

