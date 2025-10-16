Отец смотрел порно: двухлетняя девочка погибла в раскаленном автомобиле

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

При этом виновным себя мужчина не считает.

Двухлетняя девочка погибла в раскаленном автомобиле

Фото: 5-tv.ru

DM: двухлетняя девочка погибла в раскаленном автомобиле

Двухлетняя девочка Паркер Шолтес погибла от теплового удара в раскаленном автомобиле. В это время ее 37-летний отец Кристофер Шолтес распивал пиво и смотрел контент для взрослых. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, Кристофер оставил ребенка в припаркованной машине на подъездной дорожке в Маране более чем на три часа, пока играл в видеоигры, пил пиво и просматривал порно. Прокуратура утверждает, что он ранее неоднократно оставлял своих детей без присмотра. На это указывают показания свидетелей и переписка мужчины с женой, а также признания самих дочерей.

Согласно полицейским отчетам, две старшие дочери рассказали, что отец часто оставлял их одних в машине, отвлекаясь на игры. Шолтес признался властям, что однажды оставил дочь в машине с включенным кондиционером на 30 минут, пока она дремала в салоне. А позднее он уточнил, что двигатель автомобиля автоматически выключается через полчаса.

Жена обвиняемого обнаружила дочь без сознания, когда вернулась домой. В переписке супруга неоднократно напоминала ему не оставлять детей в машине. Прокуратура утверждает, что Шолтес признался жене в переписке, что убил их ребенка, и извинился за содеянное.

На судебном заседании в Тусоне Шолтес не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

