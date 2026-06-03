Плохая реклама: производитель линз для солнечных очков Макрона обанкротился

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Мимолетная популярность сыграла с компанией злу

Производитель линз для очков Макрона объявил о банкротстве

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE

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Производитель линз для солнечных очков Макрона обанкротился

Компания, изготовившая линзы для солнцезащитных очков президента Франции Эммануэля Макрона, в которых он появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявила о банкротстве. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные Торгового суда Лон-ле-Сонье.

Речь идет о предприятии из города Сен-Клод в департаменте Юра, которое специализировалось на производстве солнцезащитных линз. Именно эта компания изготовила линзы для модели, ставшей широко обсуждаемой после появления Макрона на форуме в январе.

Тогда фотографии французского лидера в зеркальных очках с голубым оттенком активно распространялись в социальных сетях и СМИ. Сам Макрон объяснял использование солнцезащитных очков лопнувшим сосудом в глазу. После этого модель привлекла дополнительное внимание общественности, а производители публично отмечали высокий интерес к продукции.

Несмотря на полученную известность, ситуация в компании продолжала ухудшаться. По информации BFMTV, в результате ликвидации работу потеряют 29 сотрудников, а имущественный комплекс предприятия уже выставили на продажу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансовая управляющая блогера Елены Блиновской оспорила конфискацию ее имущества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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