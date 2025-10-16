«Купил билет и не поехал назло кондуктору»: Путин об отказе ЕС работать с РФ

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 29 0

При это Россия наращивает высокотехнологичное производство и сотрудничает с партнерами по всему миру.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: отказ ЕС от работы с Россией сильно ударил по рынку Европы

ЕС столкнулся с кризисом производства, отказавшись поставлять России оборудование для ТЭК. Об этом на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил президент РФ Владимир Путин.

В Европе вынуждены сокращать персонал, так как российский рынок был одним из основных для сбыта высокотехнологичной продукции. При этом российские производители на этом фоне наращивают производство и становятся технологическими лидерами. И партнеры по всему миру покупают оборудование уже у российских компаний.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас, и так и будет развиваться этот процесс и дальше. Что сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете! Ерунда! Но это — реалии сегодняшнего бытия», — отметил Путин.

Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

До этого российский лидер выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017-2019 и в 2021–2024 годах.
Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. В ней принимают участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Собака едва не сожгла дом пожарного
16:15
Отец забыл ребенка на трассе в Воронежской области
16:08
«Драйвер инвестиций»: Новак назвал долю энергетики в российском ВВП
16:00
Петербурженка устроила заплыв на лодке-тыкве
15:55
Движутся в сторону эскалации: итоги встречи глав минобороны НАТО
15:43
Путин назвал Запад ненадежными партнерами

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео