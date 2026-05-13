Годовая инфляция в России снизилась до 5,6%. Это позволит Центробанку смягчить денежно-кредитную политику. Об этом в Кремле Владимиру Путину доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Напомним, последний разговор президента с правительством закончился достаточно жестко. И вот теперь министр доложил об изменениях, которые произошли с тех пор.

Владимир Путин: «Максим Геннадьевич, у нас намечено скоро наше традиционное совещание по экономическим вопросам, но как раз перед этим я хотел с вами встретиться и услышать ваши оценки».

Максим Решетников: «Вот у нас последние три года рост экономики был десять процентов в реальном выражении, это очень хорошие темпы. Вот, и по размеру экономики…»

Владимир Путин: «За три года в среднем?»

Максим Решетников: «Да, да, за три года. По размеру экономики мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать. Я бы отметил цифры по размеру экономики в размере на душу населения.

Вот здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень США, которые являются такой планкой. Если посмотрим, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского».

Владимир Путин: «43,2%».

Максим Решетников: «По итогам 2025 года это уже почти 56%».

Решетников отметил, что экономика всегда развивается циклично и за периодами роста следует фаза стабилизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.