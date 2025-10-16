Требовали ключи от Аudi: врача из Ростова застрелили вместе с мужем за границей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Семейная пара прибыла в Армению на свадьбу родственников.

В Армении застрелили супружескую пару из Ростова

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

В Армении застрелили врача из Ростова и ее мужа

В Армении убиты супруги из Ростова-на-Дону, которые приехали в страну на свадьбу родственников. По данным правоохранительных органов, трагедия произошла на трассе неподалеку от одного из сел, где пара сделала остановку. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на следственный комитет Армении.

По предварительной версии, к их автомобилю Audi подошел вооруженный мужчина, потребовал отдать ключи, после чего начал стрелять. От полученных ранений 44-летняя женщина-врач и ее 46-летний муж скончались на месте. После нападения преступник завладел машиной и попытался скрыться.

Как установили следователи, 61-летний житель местного села, подозреваемый в убийстве, уже ранее лишил жизни еще одну супружескую пару. Он дал признательные показания, а в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц», «Убийство с целью скрыть другое преступление» и «Разбой с применением оружия».

В Ростове-на-Дону коллеги погибшей сообщили, что панихида по супругам пройдет 16 октября в храме Северного микрорайона, а похороны состоятся на следующий день в Мясниковском районе.

«Она была не просто блестящим специалистом, но и человеком огромной души. Ее доброта, отзывчивость и готовность помочь каждому создавали в коллективе особую атмосферу. Мы все скорбим о невосполнимой утрате», — рассказали сотрудники частной клиники, где работала женщина.

