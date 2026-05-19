Последний звонок в 2026 году: когда и как пройдет в школах России

Последний звонок в российских школах в 2026 году пройдет 26 мая

В российских школах завершается учебный год. Последние звонки для выпускников в 2026 году рекомендовано провести 26 мая, а школьные выпускные вечера — 27 июня. Такие даты указаны в рекомендациях Минпросвещения России. Об этом сообщило URA.RU.

Почему последний звонок пройдет в единую дату

Единые сроки нужны, чтобы школы могли синхронно завершить учебный год и подготовиться к экзаменационной кампании. В 2026 году основной период ЕГЭ начинается 1 июня, поэтому после 26 мая образовательным организациям потребуется время на подготовку пунктов проведения экзаменов.

При этом регионы могут учитывать местные особенности, но рекомендованная дата для последнего звонка остается общей для страны.

Что будет на последнем звонке

Последний звонок традиционно проходит в формате торжественной линейки. Выпускников поздравляют директор, классные руководители, учителя, родители и младшие школьники.

Один из главных символов праздника — звон колокольчика. Обычно его дает первоклассник или первоклассница вместе с выпускником старших классов. Этот момент считается символическим прощанием со школьной жизнью.

В 2026 году в программу последних звонков и выпускных Минпросвещения рекомендует включать патриотические элементы: поднятие Государственного флага РФ и исполнение гимна России.

Также регионам рекомендовано уделить внимание безопасности и доступной среде для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Как выпускники готовятся к последнему звонку

Во многих школах сохраняется традиция праздничной формы. Девушки часто выбирают темное платье, белый фартук и банты, а юноши — строгий костюм. Однако единого федерального требования к одежде нет: формат обычно определяет сама школа.

Классические элементы последнего звонка — вальс выпускников, благодарственные слова учителям, цветы, школьные песни и напутствия перед экзаменами.

Некоторые школы также готовят видеоролики, творческие номера, выступления родителей и символические подарки для педагогов.

Что ждет выпускников после последнего звонка

После последнего звонка одиннадцатиклассников ждет экзаменационная кампания. Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня.

Школьные выпускные вечера пройдут 27 июня, когда экзамены уже будут позади. Главный Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском Дворце запланирован на 26 июня, начало — в 17:00.

Что важно знать родителям

Родителям выпускников стоит заранее уточнить в школе точное время последнего звонка, требования к форме, правила прохода на мероприятие и порядок фото- или видеосъемки.

Также важно помнить, что последний звонок — не выпускной вечер, а отдельное школьное мероприятие. Он проходит до экзаменов и символизирует завершение учебы, тогда как выпускной обычно связан с получением аттестатов и празднованием окончания школы.

