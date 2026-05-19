Офисная еда под ударом: технолог раскрыла главные риски жары

Технолог Львович: в жару не стоит брать с собой на работу тушеные овощи

В жаркую погоду привычка брать домашнюю еду в офис может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Технолог и кандидат наук Нелли Львович объяснила в беседе с Life.ru, какие продукты особенно быстро портятся при высокой температуре и что лучше не класть в контейнер, когда на улице под плюс 30 градусов.

По словам специалиста, самыми безопасными вариантами для офисного обеда остаются тушеные или сырые овощи, а также цельные куски мяса. А вот блюда с коротким сроком хранения летом становятся особенно рискованными.

«Не нужно брать суши и все продукты, которые хранятся не более суток. То есть, строго в пределах срока годности, и при условии высоких температур лучше брать свежие продукты — в начале срока годности, а не ближе к концу», — отметила Нелли Львович.

Эксперт пояснила, что летом особенно осторожно стоит относиться к холодцам, студням, роллам и другим блюдам, чувствительным к температуре. Именно такие продукты чаще всего становятся причиной пищевых отравлений.

Отдельное внимание технолог уделила контейнерам для еды. По ее словам, самыми безопасными считаются стеклянные и эмалированные емкости. При этом пластиковые контейнеры тоже допустимы, если их тщательно мыть и не разогревать в них пищу.

Специалист посоветовала перекладывать еду в тарелку перед разогревом в микроволновке, даже если пластик предназначен для нагревания.

«Поэтому берите с собой крупы, сваренные без молока, просто как гарнир. Тушеные овощи, бобовые, мясо в виде гуляша. Понятно, что все, что с соусом, имеет больше шансов испортиться, чем, например, цельный кусок мяса. Но котлета будет усваиваться лучше, потому что там измельченный фарш», — добавила технолог.

Кроме того, Львович предупредила о распространенной ошибке, которая ускоряет порчу даже свежих продуктов. Речь идет о привычке использовать одну и ту же ложку во время еды и хранения.

По словам эксперта, бактерии из полости рта быстро попадают в общую емкость и сокращают срок хранения блюда почти вдвое. Поэтому специалисты советуют не залезать в контейнер уже использованными приборами, особенно в жару.

